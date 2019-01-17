Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? soruları, futbolseverler tarafından merakla soruluyor. Ümraniyespor Fenerbahçe maçına yoğun ilgi şimdiden başladı. Takımlar da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna güzel bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı. Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi. İşte Ümraniyespor Fenerbahçe maçına dair detaylar...

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Fenerbahçe karşılaşması 17 Ocak Perşembe günü yani bugün saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma ATV'de canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Orta Hakem A. Kardeşler, Yardımcı Hakemler S. Çiçek - M. Savranlar, 4. Hakem A. Şansalan

ERSUN YANAL: HATA YAPMAMAMIZ GEREKİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Lacivertliler bu maça neredeyse tamamen as kadroyla çıkacak. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu sezon ligde küme düşme hattında yer alan Sarı-Lacivertliler kupayı mutlak kazanmak isterken, bu yüzden hiçbir türlü risk alınmadan bu kulvarda mücadele edecek.

Teknik direktör Ersun Yanal da futbolcularına bu maçın kendilerini için önemli olduğunu anlatırken, "Hata yapmamamız gerekiyor. İlk maçtan istediğimiz sonucu alıp rakibin direncini kırmalıyız. Kadıköy'e güvenilir bir skorla dönelim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de futbolcular da yaşadıkları kötü sezonun tesellisi olması adına kupaya oldukça önem veriyorlar.

AHMET TAŞYÜREK: "BIZE HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ahmet Taşyürek yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçını Ümraniye Belediyesi Stadı'nda oynayamayacakları için haksızlığa uğradıklarını ancak her şeye rağmen mücadelenin keyfini çıkaracaklarını belirtti.

Fenerbahçe ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını vurgulayan Ahmet Taşyürek, "Ümraniyespor son zamanlarda ilkleri yaşıyor. Fenerbahçe ile de ilk kez mücadele edeceğiz. Ancak sahamızda oynayamayacağımız için camia olarak üzgünüz. Yayıncı kuruluş maçın akşam oynanmasını talep etmiş. Işıklandırmamız eksik olduğu için karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'na alındı. Bu durumdan dolayı taraftarımız kızgın ve üzgün." ifadelerini kullandı.