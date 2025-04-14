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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor: 1 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 19:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:38
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        Ümraniyespor ile Esenler Erokspor yenişemedi!
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        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi 66'da öne geçerken, konuk ekip 85. dakikada eşitlik golünü buldu.

        Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Esenler Erokspor puanını 49'a yükseltirken, Ümraniyespor ise 47 puana çıktı.

        Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erokspor ise lider Kocaelispor'u konuk edecek.

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