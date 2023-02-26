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Ümraniyespor:1 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ertelenen maçta Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı

Giriş: 26.02.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniyespor:1 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ertelenen maçta Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor'da golü 79. dakikada Ndiaye attı. Ümraniyespor ise beraberlik golünü 90. dakikada Kayode ile buldu.

SİYAH FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen illerden olan Adana temsilcisi Adana Demirspor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-laciverte gönül vermiş taraftarlar anısına sahaya siyah forma ile çıktı.

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