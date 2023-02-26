Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen illerden olan Adana temsilcisi Adana Demirspor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-laciverte gönül vermiş taraftarlar anısına sahaya siyah forma ile çıktı.

Adana Demirspor'da golü 79. dakikada Ndiaye attı. Ümraniyespor ise beraberlik golünü 90. dakikada Kayode ile buldu.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ertelenen maçta Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.