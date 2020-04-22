22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 22.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Samet Özbakış'ın kullandığı 34 HOY 20 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. O sırada Esnaf Caddesi üzerinden gelen 34 TK 7184 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Samet Özbakış ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Samet Özbakış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Derviş Yücesan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
VALİ YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah´tan rahmet; ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
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