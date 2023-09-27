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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Portakal'dan yönetmenler de çekildi

        Altın Portakal'dan yönetmenler de çekildi

        Antalya Film Festivali'nin düzenlenmesi iyiden iyiye tehlikeye girdi. Jüri üyelerinden sonra festivalde filmleri yarışacak olan yönetmenler de 'Kanun Hükmü'nün yarışmadan çıkarılmasını protesto etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:22
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        Jüriden sonra yönetmenler de çekildi
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        Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Film Festivali'nde yer alan çeşitli yarışma kategorilerinin jüri üyeleri rest çekti. Belgesel film olan 'Kanun Hükmü' adlı belgeselin yarışmadan çıkarılmasını 'sansür' olarak niteleyen jüri üyeleri, "Filmi ya geri alın ya da biz yokuz" demişti.

        Festivalin çeşitli yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri olan Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Ağa, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata, yaptıkları ortak açıklamada kararlarını şu şekilde açıklamıştı: 60’ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri olarak, ülkemizin en köklü film festivalinde Nejla Demirci'nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin ani bir kararla yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık. Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz."

        Jüri üyelerinden sonra filmleri yarışacak olan yönetmenler de festivalden çekildi. Böylelikle iş daha da çıkmaza, festivalin düzenlenmesi daha da tehlikeye girdi.

        Peki, yarışmadan çıkarılması bu kadar tepki çeken ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel ne anlatıyor?

        Kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan filmin festival komitesince yarışmadan çıkarılma nedeni; Yargı sürecinin devam etmesi.

        'Altın Portakal' tehlikeye girdi
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