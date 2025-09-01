Ataşehir-Göztepe metro hattında inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak hat, şehir içi ulaşımda ciddi bir kolaylık sağlamayı hedefliyor. Yolculuk süresini 21 dakikaya indirmesi öngörülen projenin hangi tarihte tamamlanacağı ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının açılış tarihi netleşti mi, hangi metro hatlarıyla entegre olacak? İşte projeyle ilgili dikkat çeken detaylar…