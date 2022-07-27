"37 SENE VE 20 KİLO ÖNCESİ"

Nostaljik bir paylaşımda bulunan Ünal, gönderisine, "1984 ya da 85 olmalı... İzmir 9 Eylül GSF Sinema-TV bölümü, bizim sınıf. 3-4 eksik var... Ben yukarıda gözlüklü. 37 sene ve 20 kg öncesi..." notunu düştü.