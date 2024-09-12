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        Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale biyografisi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etmesi son dakika haberi olarak gündemde yer aldı. Sosyal medya hesabından kararını açıklayan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı. Peki, Ümit Özlale kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:40
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          İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberinin ardından Özlale’nin hayatı merak edildi. Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesinde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesinde de liseyi okudu.

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          ÜMİT ÖZLALE İSTİFASINI DUYURDU

          İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

          Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

          ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

          Ümit Özlale (d. 28 Nisan 1972, Holzheim), Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Partide Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir.

          Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesinde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesinde de liseyi okudu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

          2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

          Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

          2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Partide Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

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          İYİ Partide Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görevi İsmail Tatlıoğlu'ndan devraldı. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi. 6 Eylül 2023'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri için İzmir büyükşehir belediye başkan adayının Özlale olduğunu açıkladı.[4] 8 Nisan 2024 tarihinde İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı. 27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Partinin yeni genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu seçilince GİK üyesi olarak partiye geri döndüğünü açıkladı.

          5 ay sonra 12 Eylül 2024'te partisinden yeniden istifa etti.

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