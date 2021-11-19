Galatasaray'ın eski futbolcuları Ümit Davala ve Ümit Karan, GSTV'de yayınlanan 'Kolaysa Bil Bakalım' programında yer aldı. İşte Davala ve Karan'ın sözleri...
"FENERBAHÇE'YE ŞANSIM TUTUYORDU"
Ümit Karan: "Biz Ümit Davala ile oda arkadaşıydık. Biz Fenerbahçe maçlarına profesyonel kafayla çıkmadık. Amatör ruhla, taraftar hırslıyla çıkıyorduk sahaya. Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim. Fenerbahçe maçlarını seviyorum. 12-13 gol attım kupalar dahil. Şansım tutuyordu."
"SAKİN KALARAK KUPAYI KALDIRDIK"
Ümit Davala: "O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık."
"FATİH HOCA MİMARLIK ANLATTI"
Ümit Karan: "İzmir'de ev yaptırıyordum. Ümit Davala, Fatih Hoca ve Müfit Hoca inşaata gittik. Hoca oturdu bize orada taktik gibi mimarlık anlattı."
TERİM'LE OLAN ANISINI ANLATTI
Ümit Karan: "Hocaya dedim ben Adanalıyım. 'Oooo' dedi. 'Neden söylemedin ya oynatırdım ben seni Ümit.' dedi. 2 hafta sonra Adana maçında beni kadroya almadı."
Ümit Karan: "En en derbi Fenerbahçe maçı ya. Beşiktaş daha yeni yeni bir yerlere geldi."
"DERBİLER ARTIK DAHA PROFESYONEL"
Ümit Davala: "Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara."
Ümit Davala: "Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti."
Ümit Karan: "Arda Turan ve Hasan Şaş, Fenerbahçe maçı öncesi en çok stres yapan futbolculardı. Bu maçlarda oynaman lazım. Bir Galatasaraylı, Fenerbahçeliysen bu maçta oynaman gerek."
"FATİH HOCA ARADIĞINDA AYAĞA KALKARIM"
Ümit Karan: "Valla alışkanlık ya. Fatih Terim aradığında hala ayağa kalkarım. Fatih Hoca, faal hocalar arasında en çok kupa kazanan 3. hoca. Daha ne olsun?"
"FATİH TERİM TÜRK FUTBOLUNU YÖNETMELİ"
Ümit Karan: "Fatih hoca gibi ismi İmparator olmuş birini eleştirenler de oluyor. Spor insanla yapılır. zaman zaman tabii ki formsuz olabilirsin. Eleştirmek için bir şeyler bulmak lazım. Sevmediğin için eleştirmen doğru değil. Başardıklarını başarabilecek dünyada hoca gelmez. Aktif hocalar içerisinde en çok kupa kazanan 3 isimden biri. Bu kolay değil. Bana sorarsan Fatih Hoca'nın Türk futbolunu yönetmesi lazım, sadece Galatasaray'ı değil."
TFF BAŞKANLIĞI SÖZLERİ
Ümit Davala: "Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz."
"SAKATSIN, SAKAT' DEDİ OYNATMADI"
Ümit Davala: "Hafif ayağım burkuldu bir maçta. Oyundan çıkmak istedim. Çıkardı beni. Sonraki hafta idmanda sordu sakatlığın nasıl diye. İyiyim hocam oynarım dedi. Hoca da bana 'sakatsın sakat' dedi. Oynatmadı beni. O zamandan beri sakatlığı bahane etmedim.
Ümit Karan: "Florya'ya geldiğim ilk gün Fatih Hoca'nın yerine arabamı park etmişim. Hiç hoş bir başlangıç olmamıştı o zaman."
"FATİH HOCA MAÇ SEÇMEZ"
Ümit Davala: "Hoca maç seçmez. Her maça aynı hırsla çıkar. Kazanmak amacını taşır. 27 senem Fatih Terim ile geçti. Hoca benim için çok farklı."
"SEYİRCİ OLSA KAZANIRDIK"
Ümit Davala: "Pandemi başladığında bir Beşiktaş maçımız vardı. Seyircisizdi. İyi gidiyorduk hatta o zaman. Seyirci olsa o maçı kesinlikle kazanırdık."
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