4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali başladı
İzmir'de Menemen Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali başladı
- 1
İzmir'de Menemen Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında "Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Sergisi"nin ödül töreni gerçekleştirildi.
- 2
Tarihi Taşhan Çarşısı'ndaki programda 120 eserin yer aldığı yarışmada, sergilenmeye değer bulunan toplam 57 eser sergilendi. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.
- 3
Burada konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sergilenen her bir eserin 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivaline güç kattığını ifade etti.
-
- 4
Pehlivan'a, Kırgız katılımcılar tarafından yöresel kaftan giydirildi.
- 5
Bu yıl 41 ülkeden 69 yabancı katılımcının yer alacağı festival, 3 gün boyunca yarışmalar, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler ve konserlere ev sahipliği yapacak
- 6
Festival kapsamında "Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması"ndan derece elde eden 28 eser sergilenecek.
-
- 7
Ayrıca 21 ülkeden 32 yabancı ustanın da katılacağı "Hünerli Eller Çömlek Yarışması"nda toplam 140 yarışmacı hünerlerini sergileyecek.
- 8
- 9