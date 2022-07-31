'Saraydan Kız Kaçırma' ile sonlandı

AA

Bir festival geleneği olarak düzenlendiği ilk yıldan bu yana her yıl festivalde sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, 13'üncü Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin de kapanış eseri oldu.

Caner Akın'ın rejisiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, klasik haline sadık kalınarak küresel salgına göndermelerin yapıldığı farklı bir reji ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İDOB Orkestrası'nın sanatçılara eşlik ettiği temsilde, ünlü balet Tan Sağtürk eserin koreografisine, Olcay Engin Kaymaz dekor ve kostüm tasarımına, Taner Aydın ise ışık tasarımına imza attı.

Operada, 'Belmonte' rolünde Ufuk Toker, 'Osmin' rolünde Umut Tingür, 'Konstanze' rolünde Ceren Aydın, 'Blondchen' rolünde Işılay Meriç Karataş, 'Pedrillo' rolünde Serkan Bodur, İDOB Korosu eşliğinde sahnede yer aldı.