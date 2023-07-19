Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı: Putin BRICS'e katılmayacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı tutuklama kararının ardından Putin, Güney Afrika gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılmama kararı aldı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklanma kararı çıkarmasının ardından Putin'in ağustos ayında Güney Afrika'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.
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Kremlin'den yapılan açıklamada Güney Afrika ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu Putin'in zirveye katılmamasına karar verildiği bildirildi.
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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Karşılıklı mutabakat ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, kendisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek" denildi.
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Güney Afrikalı yetkililer, UCM'nin tutuklama emri olduğu için Putin'in ülkelerine gelmesi durumunda karara uymalarını gerektiğini bunun da "savaş" anlamına geleceğini kaydetti
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.