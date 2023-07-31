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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yılını kutlayacak

        Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yılını kutlayacak

        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 5-17 Ağustos'ta sanatseverle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:41
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        Bodrum Bale Festivali 20. yılını kutlayacak
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        Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 20. yılını önemli performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla kutlayacak.

        Bodrum Kalesi, Kuzey Hendeği'nde 5-17 Ağustos'ta düzenlenecek festivalin açılışı Ankara Devlet Opera ve Balesince sahneye konulacak Harem ile yapılacak.

        Merih Çimenciler'in yönettiği, dekor ve kostümü Alexander Vasilliev'e, ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait iki perdelik eser, kudüm, ney, keman, kanun ve piyano eşliğindeki müziklerle Dede Efendi ve Hacı Arif Bey'in klasik besteleriyle sahnelenecek.

        Festival, 8 Ağustos Salı güzel çingene kızı Esmeralda ile kambur kilise zangocu -Quasimodo'nun ölümsüz aşklarını anlatan Notre Dame'ın Kamburu'nu izleyiciyle buluşturacak.

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        İzmir Devlet Opera ve Balesince sergilenecek, müzikleri Cesare Pugni’ye, müzik düzenlemeleri Bujor Hoinic'e ait eserin koreografisi ile librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy imzası taşıyor.

        Dekorundan kostümlerine yerli prodüksiyon olan eserin dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gülay Korkut, ışık tasarımını Fuat Gök, video prodüksiyonunu ise Ahmet Şeren yapıyor.

        BODRUM KALESİ'NDE BOLLYWOOD ESİNTİLERİ

        11 Ağustos Cuma akşamı ilk kez Bodrumlu sanatseverlerin karşısında olacak Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu A Passage to Bollywood adlı performanslarını sahneleyecek.

        Geleneksel Hint müzikleri ve modern Bollywood şarkıları ile antik Hint dansı, yoga, meditasyon gibi yerli figürler ve Batılı dans tekniklerinin birleştiği eserin koreografisi Ashley Lobo'ya ait.

        Eser şimdiye kadar İsrail, Bahreyn, Güney Afrika, Kanada, Tayvan, Meksika, Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinde seyirciyle buluştu.

        FLAMENKO ATEŞİ YANACAK

        13 Ağustos Pazar akşamı, İspanyol Flamenko Dans Topluluğu'nun sergileyeceği Woman By Aaron Vivancos adlı eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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        Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, sembol ve kültürel bir öge olarak kadınlık konusundan yola çıkılarak şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut ve neşeyi sahneye taşıyan performansın koreografisi Aarón Vivancos'a, müzikleri Aaron Vivancos ve Gonzalo Garcia'a ait.

        FESTİVALİN KAPANIŞI DON KİŞOT'LA YAPILACAK

        Don Kişot İstanbul Devlet Opera ve Balesince 16-17 Ağustos'ta sahneye konulacak.

        Koreografisini Marius Petipa'nın üstlendiği, Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenleyip sahneye koyduğu eserin müzikleri Ludwig Minkus'a, dekor tasarımı İsmail Dede'ye, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Önder Arık'a ait.

        Orta çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı olan Don Kişot'un, gezgin bir şövalye olmaya karar vererek, yaveri Sancho Panza ile yola çıkmasıyla başlayan eserde, Don Kişot'un aşkını kazanmayı hayal ettiği Dulcinea ile yaptığı yolculuklar ve başından geçenler anlatılıyor.

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        #Bodrum Bale Festivali
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