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        Haberler Bilgi Spor Uluslar Ligi Hollanda- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda- Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Uluslar Ligi Hollanda- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda- Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Evinde Bosna'yı 5-2 mağlüp eden portakallar, gruptaki ikinci mücadelesinde Almanya ile mücadele edecek. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Almanya'yı yenerek ikide iki yapmak istiyor. Peki, Hollanda- Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:40
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        • 1

          Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek ile evinde oynadığı maçı 5-2 kazanan portakallar, Almanya karşısında kazanarak puanını altıya yükseltmek istiyor. Johan Cruijff Arena'da oynanacak heyecan dolu mücadeleyi İtalyan hakem D. Massa yönetecek. Peki Hollanda- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda- Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        • 2

          HOLLANDA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

          Hollanda- Almanya maçı 10 Eylül Salı (bugün) 21.45'te başlayacak.

        • 3

          HOLLANDA- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Hollanda- Almanya karşılaşması TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak. İsteyenler müsabakayı dijital platform EXXEN üzerinden de takip edebilecek.

        • 4

          HOLLANDA MUHTEMEL 11

          Verbruggen, Dumfries, M. de Light, V. van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Gravenberch, Simons, Zirkzee, Gakpo

        • 5

          ALMANYA MUHTEMEL 11

          M. ter Stegen, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Mittelstadt, Andrich, Pavlovic, Wirtz, Havertz, Musiala, Füllkrug

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