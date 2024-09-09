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        Haberler Bilgi Yaşam Uluslar Ligi Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Uluslar Ligi Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Evinde İtalya'ya 1-3 mağlüp olan Fransızlar, gruptaki ikinci mücadelesinde Belçika ile mücadele edecek. Didier Deschamps yönetimindeki mavi- beyazlılar, Belçika'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Fransa- Belçika maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:01
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        • 1

          Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İtalya ile evinde oynadığı maçtan 1-3 mağlüp ayrılan Fransızlar, Belçika karşısında üç puana uzanmak istiyor. Groupama Stadyumu’nda oynanacak heyecan dolu mücadeleyi Alman hakem T. Stieler yönetecek. Peki Fransa- Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa- Belçika maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        • 2

          FRANSA- BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

          Fransa- Belçika maçı 9 Eylül Pazartesi (bugün) 21.45'te başlayacak.

        • 3

          FRANSA- BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Fransa- Belçika karşılaşması TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FRANSA MUHTEMEL 11

          Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Fofana, Kone, Dembele, Olise, Kolo Muani, Thuram

        • 5

          BELÇİKA MUHTEMEL 11

          Casteels, Meunier, Faes, Theate, Castagne, Onana, Tielemans, Bakayoko, De Bruyne, Doku, Openda

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