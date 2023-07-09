Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTüneli 'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan…

Bakan Uraloğlu, "Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi dinleyen vatandaşlara ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlerin aracılığıyla. Bu Ankara İstanbul Otoyolu'nda hemen Bolu Dağı'na girmeden önce gündüz saatlerinde bir heyelan olmuştu. Ancak trafiği nispeten etkilemişti. Akşam saatleri saat 19 ila 19.30 sıralarında ise hemen tünelin İstanbul tarafında İstanbul yönünde ciddi bir heyelan oldu ve bu şimdiye kadar hiç olmamış. Beklemediğimiz bir yerdi ve tamamen trafiğe yol kapanmış oldu. Bizde D-100 yoluna eski Bolu Dağı yoluna trafiği verdik. Ama bu hacimdeki bir trafiği maalesef orası kaldırmıyor. Biz Ankara'dan itibaren İstanbul'a gidecek trafiği Eskişehir, Bilecik, Sakarya üzerinden gerekli kolluk güçlerimizle de koordine ederek yönlendirmiş durumdayız. Bolu'daki oluşmuş bu trafik konvoyunu da sıkışıklığını da ekiplerimizle beraber gidermeye çalışıyoruz. Ben de şimdi olay yerine varmak üzereyim, trafikteyim. Burayı inşallah sabaha kadar rahatlatmış olacağız. Ama yolun açılması muhtemelen akşam saatlerini bulacaktır. Biraz yağmurlarla da ilgili bu konu doğrusu. Bu heyelanla ilgili şunu tekrar söylemek istiyorum. Yağış devam ediyor ve malzeme gelmeye de devam ediyor. Dolayısıyla bizim ekiplerimiz şu anda çalışma yapamıyor maalesef. Biraz beklemek durumundayız. Yağış ve malzeme gelişi duracak ki biz müdahale edelim. Onun için biz Ankara'dan İstanbul istikametine seyredecek olan bütün araçların mutlaka Ankara, Eskişehir oradan Bilecik ve Sakarya istikametinde seyretmelerini tavsiye ediyoruz. Burada birikmiş olan vatandaşlarımızı da eski yoldan kontrollü şekilde geçiriyoruz. Biraz zaman alacak. Biraz sabır bekliyorum sürücülerimizden. Ama sizin aracılığınızla özellikle şunu söylemek istiyorum. Mutlaka bizim yolda seyreden araçlarımız özellikle otoyolda seyreden araçlarımız bizim emniyet şeridimizi işgal etmesinler. Biz bizim müdahale araçlarımızı oraya yönlendirmekte gerçekten zorlanıyoruz. Bunu da hakikaten ben rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

BOLU VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valisi Erkan Kılıç da yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlardan dolayı Bolu da etkilendi. Tem Otoyolu'nda iki tane heyelan meydana geldi. Dün akşam itibariyle Tem Otoyolu İstanbul istikametini kapattık. Bolu Dağı Tünel geçişindeki heyelan kaldırılıyor. Akşama kalmadan trafiği vermek hedefindeyiz. Bugün yoğun bir yağış görülmüyor. 13 köyümüz aşırı yağışlardan etkilendi. Bütün ekiplerimiz sahada, problemleri çözeceğiz. Bolu Dağı geçişini saat 18.00'den önce açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor. İstanbul yönünde Karayolları ekipleri, iş makinesiyle yoldaki toprağın kaldırılması için çalışıyor. Bölgede toprağın ıslak olması sebebiyle zaman zaman yeni heyelanlar da meydana geliyor. İş makineleriyle başka heyelanlar için de önlemler alınıyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kapalı olduğu için araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra Kaynaşlı gişelerinden yeniden Anadolu Otoyolu'na girebiliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.