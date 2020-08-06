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Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, kendisi ve beraberindekilerin, tatil için gittikleri İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini öne sürmüştü. Olaya ilişkin Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınmış, zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'a gelerek Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade veren Ukraynalı model Kyryliuk Habertürk TV'de Meltem Acet'e konuştu.

Kyryliuk, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

Erkek arkadaşımla birlikte Çeşme'deki bir plaja gittik. Gece saat 10-11 civarında otoparka gittik. Yanımızdaki arkadaşlarımız ile plajdaki güvenlik personeli arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın sebebini bilmiyorum. Bu tartışma sebebiyle, güvenlik görevlileri bize yumruk attı. Arkadaşlarımızla oradaydık ve kavga çıkınca güvenlik görevlilerinin sayıları arttı. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde bizi darp etmeye devam ettiler. Plaj işletmecileri, ünlerine bir lekelenme gelmesin diye bunu asla kabul etmiyor. Ben o sırada ufak bir panik atak yaşadım. Panik atak sebebiyle de erkek arkadaşım bana vurdu. Bu görüntüyü gösteriyorlar. Bunun üzerinden gidiyorlar. Yoksa erkek arkadaşım beni darp etmedi. Plaj yetkililerinin yaptıklarını kabul etmelerini ve özür dilemelerini bekliyorum. Konuyla ilgili hukuki işlemleri de takip edeceğim.