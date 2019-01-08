Polis soruşturmayı derinleştiriyor

08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna'nın Harkov kentinde 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" suçundan tutuklanan Hüsnü Can Ç.’nin soruşturması devam ediyor.
BAŞSAVCILIK UKRAYNA’DAN EVRAKLARI İSTEYECEK
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Zeynep Hüsnübeyi ve Buket Yıldız'ın ölümünün ardından Ukrayna adli makamlarınca başlatılan tahkikatın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı devraldı. Başsavcılık, Ukrayna adli makamlarından uluslararası istinabe yoluyla olayla ilgili hazırladıkları tüm evrakların gönderilmesi için girişimde bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne de yazı yazarak şüphelinin parmak, avuç içi ve vücut izlerinin temini, vücudundan kan ve saç örneği alınması talimatını vermişti.
AİLELERİN BEYANLARI ALINACAK
Şüphelinin Ukrayna'dan Türkiye'ye geldikten sonra sattığı 4 bilgisayarın incelemesi sürerken, cinayete kurban giden 2 genç kızın ailelerinin ifadesinin alınması için ilgili Başsavcılıklara talimat yazıldı. Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbey'in ailelerinin beyanlarının alınması istenirken, kızların daha önceden Hüsnü Can Ç.’yle ilgili herhangi bir şikayetinin olup olmadığı, rahatsız edilip edilmediğinin de sorulacağı öğrenildi.
TEMASTA BULUNDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında, Hüsnü Can Ç.’nin Ukrayna’da ve Türkiye’ye giriş yaptığından itibaren temasta bulunduğu kişiler de araştırılıyor. Bu işlemin ise olayın her yönüyle açığa çıkarılması için yapıldığı öğrenildi.
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