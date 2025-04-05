"Ukrayna yalan makinesine başvuracak"

ABD ile Ukrayna ilişkilerinin gerilmesine yol açan kıymetli madenler anlaşması, iki ülke tarafından uzun süredir yürütülen görüşmelere rağmen henüz imzalanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ilgili anlaşmadan geri adım atmak istediğini ancak böyle bir durumun soruna yol açacağını dile getirmişti.

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Trump, Zelenskiy'nin NATO üyeliğini gündeme getirdiğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Maden anlaşması üzerinde müzakereler sürerken, Ukrayna yönetimi, ABD'nin anlaşmaya ilişkin son teklifinin sızdırılmasından ötürü bir soruşturma başlatacak.

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Financial Times'ın Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, yürütülecek soruşturmada kamuoyunda yalan makinesi olarak bilinen poligraf testine de başvurulacak.

Ukraynalı yetkililer kaç kişinin soruşturmaya dâhil edileceği konusunda bilgi vermezken, soruşturmanın muhalif milletvekili Yaroslav Zheleznyak'ın 26 Mart'ta ABD teklifinin taslığına dair yaptığı açıklamaların ardından başladığı biliniyor.

Zheleznyak, anlaşma taslağını okuduğunu ve korkunç bulduğunu açıklarken, Kiev'in lehine olmadığını belirtmişti.

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