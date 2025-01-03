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        Haberler Dünya Ukrayna'ya yeni yardım paketi | Dış Haberler

        ABD önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklayacak

        ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi 20 Ocak öncesi Ukrayna'ya yapılacak yardımları artırmayı amaçlıyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin açıklamasına göre ABD yönetimi önümüzdeki günlerde Ukrayna için yeni bir yardım paketini daha duyuracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:48
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        Ukrayna'ya yeni yardım paketi
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        ABD yönetimi geçtiğimiz pazartesi günü Ukrayna için 2.5 milyon dolar değerinde silah yardımı yapılacağını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta görevini devretmeden önce Ukrayna'ya bir yardım paketi daha duyurmaya hazırlanıyor.

        Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, önümüzdeki günlerde yeni bir yardım paketi açıklanacağını ifade etti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise pazartesi günü duyurulan yardımla ilgili açıklama yaptı ve ABD'ye teşekkür etti. Zelenskiy "Yardım çok kritik bir zamanda geldi." dedi. Doğu cephesinde durumun iyi olmadığını belirten Zelenskiy, ABD'nin yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

        ABD yönetimi de Ukrayna'nın daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu ve sahadaki gücünü artırması için yardım paketlerinin artırılacağını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, katıldığı bir televizyon programında "Donald Trump gelmeden önce Ukrayna'nın sahadaki gücünü artırmak istiyoruz, bu Donald Trump'ın da elini güçlendirecek" dedi.

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