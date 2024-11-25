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        Haberler Dünya Ukrayna, uzun menzilli füzeleri bu sefer Kursk'ta kullandı | Dış Haberler

        Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya'nın Kursk bölgesine saldırdı.

        Ukrayna, uzun menzilli füzeleri Rusya'nın Kursk bölgesinde kullandı. Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk Oblastının yerel yetkilileri, yabancı menşeli füzelerin Kursk'u hedef aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 25.11.2024 - 09:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:06
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        Ukrayna'dan Rusya'ya uzun menzilli füzelerle saldırı
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        Ukrayna, Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzeleri harekat düzenlediği Rusya'nın Kursk bölgesinde kullandı.

        Uzun menzilli füzeler, gece yarısı Ukrayna'dan Kursk'a ateşlendi. Yerel yöneticilerin yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri 7 adet füzeyi başarı bir şekilde engelledi ancak zayiat ve tahribat hakkında bilgi verilmedi.

        Reuters'ın haberine göre, Rus yanlısı askerî uzman Roman Alyokhin “Kursk dün gece yabancı menşeli füzelerle yoğun şekilde hedef alındı.” dedi.

        Geçtiğimiz hafta, Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz yapımı ATACMS ve Storm Shadow füzelerinin kullanmasının ardından Rusya ilk defa Ukrayna'ya karşı kıtalararası balistik füze kullanmıştı.

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        #Ukrayna
        #Uzun menzilli füz
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