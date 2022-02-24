Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya operasyon başlattığını duyurmuştu. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla Ukrayna uçuşlarının iptal edilip edilmediği araştırılıyor. Peki, Ukrayna uçuşları iptal mi edildi? İşte Türkiye Ukrayna uçak seferleri hakkında...

UKRAYNA UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

Türk Hava Yolları’nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna’da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24 Şubat 2022 tarihli Ukrayna seferlerinin iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada 14 Mart 2022 tarihine kadar uçuşu olan yolcuların ücretsiz değişim ya da iade işlemi yapabilecekleri ifade edildi.