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        Ukrayna Savaşı: Rusya, Kerç Köprüsü'nün kısmen açıldığını duyurdu

        Rus hükümeti, ülkeyi Kırım'a bağlayan köprünün, saldırıya uğramasından bir gün sonra kısmen yeniden açıldığını duyurdu. Bir yetkili Kerç Boğazı üzerindeki köprüden tek şeritten araç trafiğinin akmaya başladığını bildirdi.

        Giriş: 18.07.2023 - 07:42
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        Ukrayna Savaşı: Rusya, Kerç Köprüsü'nün kısmen açıldığını duyurdu
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        Rus hükümeti, ülkeyi Kırım’a bağlayan köprünün, saldırıya uğramasından bir gün sonra kısmen yeniden açıldığını duyurdu.

        Bir yetkili Kerç Boğazı üzerindeki köprüden tek şeritten araç trafiğinin akmaya başladığını bildirdi.

        Rusya’nın Ukrayna’yı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirmekle suçladığı saldırıda bir çift ölmüş, kızları da yaralanmıştı.

        Rusya lideri Vladimir Putin, saldırıyı kınarken, “kritik önemdeki bir ulaşım bağlantısına yönelik terör saldırısı” diye tanımladı ve Rus Ordusu’nun karşılık vereceğini söyledi.

        Köprüden geçen araçların görüntülerini yayımlayan Başbakan Yardımcısı Marat Huşnullin, iki yönlü trafiğin Eylül ortasında açılmasını umduğunu söyledi.

        Rusya Ulaştırma Bakanlığı, köprünün desteklerinin hasar görmediğini kaydetti.

        Kerç Köprüsü, 2018’de Rusya ve Kırım arasındaki kara ulaşımı için açılmıştı. Moskova, uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir referandumun ardından, Kırım’ı 2014’te ilhak etmişti.

        Köprüdeki demir yolunun hasar görmediği kaydediliyor.

        Ukrayna, saldırının arkasında olduğunu resmen kabul etmedi, ancak bir güvenlik yetkilisi, BBC’ye yaptığı açıklamada saldırıyı ve insansız hava araçlarının kullanıldığını kabul etti

        Köprü, geçen yılkı işgalden bu yana Ukrayna’nın güneyinde bulunan Rus güçleri için önemli bir ikmal güzergahı.

        Geçen Ekim ayında da aynı köprüye saldırı düzenlenmiş ve Şubat’ta yeniden tamamen açılmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova, Ukrayna’yı ABD ve İngiltere’nin “doğrudan katılımıyla” saldırmakla suçladı, ancak herhangi bir kanıt sunmadı.

        Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmesiyle, saldırı arasında herhangi bir bağlantı olmadığını belirtti.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açlıkla yüzleşen yüzlerce milyon kişinin Rusya’nın anlaşmadan çekilmesinin “bedelini ödediğini” vurguladı.

        Guterres, BM’nin Ukrayna ve Rusya’dan küresel pazarlara gıda ve gübre sevkiyatının sürmesi için çabalarını sürdüreceği sözü verdi.

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