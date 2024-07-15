Ukrayna lideri Zelenskiy'den 'Trump' açıklaması: Aramadım

Ukrayna lideri Zelenskiy, Trump'a düzenlenen suikast ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulağından vurularak suikast girişiminden kılpayı kurtulan Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump'ı henüz 'geçmiş olsun' demek için aramadığını söyleyen Zelenskiy, Trump Başkan seçilirse beraber çalışacaklarını ifade etti.

Donald Trump'ın, seçilirse Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Zelenskiy'nin tercih etmeyeceği bir anlaşmayla sona erdirmek istediği biliniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitiminin ardından Kiev'in NATO'ya katılım için davet edileceğini belirten Zelenskiy, "Askerlerin seferberliği plana uygun olarak ilerliyor ancak yeterli sayıda eğitim tesisimiz yok" dedi.

Ukrayna'nın tüm hava savunmasını güvenliğe alabilmek için 25 adet Patriot Hava Savunma Sistemi'ne sahip olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, müttefik devletlerden F-16 hibeleri aldıklarını ama bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Zelenskiy ayrıca hükümetinde yakın zamanda değişikliklere gidebileceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban'ın Kiev ziyaretinin ardından Moskova'ya geçişinden haberdar olmadığını söyleyen Zelenskiy, duyduktan sonra şaşırdığını ve bunu yanlış bulduğunu vurguladı.

İsviçre'de düzenlenen ve Rusya ile Çin'in katılmadığı Barış Zirvesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Zelenskiy, kasım ayında düzenlenecek bir sonraki zirveye Rusya'dan temsilciler de davet edebileceklerini söyledi.