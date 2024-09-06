Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Daha fazla silaha ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya'ya karşı daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenksiy, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in başkanlığında ABD’nin Almanya’daki Ramstein Üssü’nde 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Zelenskiy, Ukrayna’nın asgari ölçüde silaha sahip olduğunun bilindiğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna’ya sağlanan yardım paketleri için minnettar olduklarını ifade ederek, "Ancak Rus kuvvetlerini (ülkeden) çıkarmak için daha fazla silaha ihtiyacımız var. Özellikle Donesk bölgesinden." dedi.

Askerlerin yeterli silahlara sahip olmalarının ve Ukrayna’ya sağlanması öngörülen yardımların hızla yerine getirilmesinin önemine işaret eden Zelenskiy, "Açıklanan her yardım paketinin derhal uygulanması lazım. Donesk bölgesindeki çatışmalar buna bağlı. Putin burada başaramazsa hiçbir yerde başaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ukrayna’ya henüz teslim edilmemiş bir dizi hava savunma sistemi bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Lütfen bu savaşta hava savunması da dahil olmak üzere daha aktif olun." çağrısında bulundu.

Zelenskiy, ilk F16 savaş uçaklarının hizmete girdiğini belirterek, "Desteğiniz için teşekkür ederiz. Füzeleri ve insansız hava araçlarını vuruyorlar. Çok etkililer. Ancak bunlardan sadece birkaç tane var ve hala büyük bir F16 filosuna ihtiyacımız var." dedi.