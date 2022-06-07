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UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı canlı izle! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın tek parça kesintisiz izleme linki! Litvanya Türkiye maçı izle!

UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı canlı izle! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın linki

Ay Yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam ikinci maçına çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi 'I' grubunda mücadele eden A milli takımımız gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'lık net bir skorla geçerken, Litvanya karşında 2'de 2 yapma peşinde. A Milli Futbol Takımımız'da mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. TRT1 ekranlarında saat 21:45'de naklen yayınlanacak maçın canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

07.06.2022 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ay Yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında ​​​​​​​bu akşam Litvanya'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic yönetecek. Litvanya Türkiye maçı futbolseverler tarafından yakından takip edilirken maçı izlemek isteyenler canlı yayın linkini araştırmalara başladı. İşte Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelenin canlı izleme linki...

     

    Muhtemel 11'imiz

    Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

  • LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? 

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Litvanya'ya konuk olacak. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

  • LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

     

    TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

    Uydu: TÜRKSAT 4A

    Frekans: 11794

    Polarizasyon: V (Dikey)

    Sembol Oranı: 30000

    FEC: 3/4

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