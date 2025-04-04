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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Real Madrid'in 3 yıldızına ceza! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Real Madrid'in 3 yıldızına ceza!

        UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e 1'er maç men ve para cezası; Daniel Ceballos'a ise para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:25
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        UEFA'dan R. Madrid'in 3 yıldızına ceza
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        UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e birer maç ceza verdi.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40.000 avro, Mbappe'ye ise 30.000 avro para cezası verildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.

        Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 avroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

        Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rüdiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.

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