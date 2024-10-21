UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.