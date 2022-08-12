Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp eşleşti.

Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:

- Şampiyonlar yolu

Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya)

RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg)

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

- Ana yol

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya)

Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Djurgardens (İsveç)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa)

Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika)

FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)

Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta)

Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)

Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)

Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan)

West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)

Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika)

Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)

Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz)