Udinese: 0 - Milan: 4 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Udinese sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.
İtalya Serie A'nın 32. hafta açılış karşılaşmasında Udinese ile Milan kozlarını paylaştı. Mücadele Milano temsilcisinin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez ve Tijjani Reijnders kaydetti.
Bu sonucun ardından Milan 2 maç sonra kazandı ve 51 puana yükseldi. Üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Udinese ise 40 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında Udinese deplasmanda Torino'ya konuk olacak. Milan ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.