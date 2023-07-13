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        Ücretsiz Müze Kart başvuru şartları: 2023 GNS ile ücretsiz müze kart nasıl alınır?

        Ücretsiz Müze Kart başvuru ekranı ve şartları gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS verileceğini duyurdu. Açıklamaların ardından gözler "Ücretsiz Müzekart nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. İşte GNS ekranı ile gençlere ücretsiz Müzekart başvurusu ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 23:42
        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlere ücretsiz Müzekart uygulamasının yeniden başladığını açıkladı. Bu proje kapsamında gençler ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz görme imkanı bulacaklar. Peki, ücretsiz müze kart nasıl alınır? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          MÜZEKART GNS NEDİR?

          Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

          Gençler için hayata geçirilen Müzekart GNS platformu, tarihin ve kültürün kapılarını gençler için aralıyor.

        • 3

          ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

          Müzekart GNS için bu internet sitesi üzerinde bulunan "Kayıt Formu" (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, şifre, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.

          Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının e-posta adresine bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla e-posta iletilecektir.

        • 4

          Aynı zamanda kaydınız başarılı mesajı görüntülenecektir. Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için ”Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği e-posta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.

          ÜCRETSİZ MÜZE KART BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

           

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