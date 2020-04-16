16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Sorusu maske edinmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. E-Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak.
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET'DE
Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI
E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
"SMS KODU VE T.C. KİMLİK NUMARASI İLE MASKE ALINABİLECEK"
TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan eczanelerden maske teminine ilişkin açıklamada, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."
Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı: "Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."
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