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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Gözler ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarında! 2022 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için binlerce adayın gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Eğitim kurumlarında görev almak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında gerçekleştirdi. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının MEB tarafından açıklanması bekleniyor. İşte, 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

15.09.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyn adaylar, ücretli öğretmenlik sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. 2 Eylül gününe kadar başvurularını tamamlayan adayların gündeminde 'Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu yer alıyor. İşte, 2022 e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylar....

  • BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

    2022-2023 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmnelik başvuru işlemleri 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında tamamlandı.

  • ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafındna yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor.

  • ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

    Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

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