Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için henüz bir tarih bilgisi bulunmuyor. Sonuçlar ise bakanlık tarafından ilgililere SMS ile bilgilendirme yapılacak. Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.