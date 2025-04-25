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        Haberler Bilgi Magazin Üçlü Pürüz filminin oyuncu kadrosu: Üçlü Pürüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Üçlü Pürüz oyuncu kadrosu: Üçlü Pürüz filminin konusu nedir?

        Üçlü Pürüz filmi, 25 Nisan Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar'ın oturduğu filmin senaryosu Astigmat Yazı Grubu tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. Peki, "Üçlü Pürüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Üçlü Pürüz filmi konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:37
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        • 1

          Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran'ın paylaştığı Üçlü Pürüz filmi 2023 yılında vizyona girdi. Üçlü Pürüz filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Peki, "Üçlü Pürüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Üçlü Pürüz filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

        • 2

          ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini zorlaştırır.

        • 3

          ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?

          Okan Cabalar,

          Emrah Kaman,

          Korhan Herduran,

          Müfit Kayacan,

          Nilgün Kasapbaşoğlu

          Özgür Can Çoban,

          Ecenaz Üçer

          Hakan Altıner

          Selim Erdoğan

          Deniz Gündoğdu

          Bora Karakul

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