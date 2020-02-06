06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SON DAKİKA Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın pistten çıkıp 25 metre aşağıda yer alan çukura düşmesinin ardından tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı.
3 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, 179 yolcunun olduğu uçaktan çıkarılan birçok yaralının havalimanı içerisindeki ring araçlarıyla taşındığı ortaya çıktı.
Yolcuların sosyal medyada yayınladığı paylaşımlarda, akılalmaz görüntüler dikkat çekti. Öyle ki hâlâ kanaması olan ve yaralı haldeki bazı yolcuların boyunlukla ambulans yerine bu araçlarla havalimanındaki sağlık merkezine getirildiği anlaşıldı.
Ring aracındaki yaralı yolcuların içler acısı görüntüleri akıllara kazınırken, büyük bir travma yaşayan yaralı yolcuların neden ambulanslar yerine bu şekilde taşındığı tartışma konusu oldu.
'AMBULANSLARIN YETERLİ SAYIDA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI'
Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan afet uzmanları, facia sırasında büyük bir kurtarma sorunu yaşandığına dikkat çekti.
Afet Uzmanı Dr.Kubilay Kaptan, yaptığı değerlendirmede uçağın yakınında durabildiği pistin kuzey doğu istikametindeki yapım aşamasındaki çevre yolunun ilk müdahalede gecikmelere neden olduğunu kaydetti.
Kaptan, kaza yerine ulaşmaya çalışan emniyet güçlerinin de bu nedenle kaza yaptığını hatırlatarak "Burada şöyle bir sorun var. Kaza alanına pist üzerinden ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle dışarıdan da ambulanslar ağırlıklı olarak çevre yolu üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Ancak öyle bir hendek var ki bu kaza yeri ve yol arasında, bu da dışarıdan gelen ambulansların olay yerine ulaşmasını bir süre engelliyor. Pist tarafından yukarıdan da bakınca, havalimanındaki ambulansların dahi yeterli sayıda olmadığı anlaşılıyor. Bu yüzden belki de ciddi sorunlara neden olacak kırıkları olan yaralılar ring aracıyla taşınıyor. Apar topar yukarıdan yaralıları tahliye etmeye çalışıyorlar. Bu esnada yapılacak en doğru şey, eğer ambulanslarla ulaşma sıkıntısı varsa bir acil yardım çadırı kurup bazı yaralılara ilk müdahaleyi burada yapmaları gerekirdi. Ancak tablo bize bu tür kazalara hazırlıklı olmadığımızı gösteriyor" dedi.
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