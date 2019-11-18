Çin'in hafta sonunda Tayvan Boğazı'ndan geçen uçak gemisi 'Type 001A', Pekin-Taipei-Washington hattında gerilime neden oldu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin uçak gemisinin peşinde Amerikan ve Japon savaş gemileriyle birlikte hafta sonunda tartışmalı doğru yol aldığını duyurmuştu.

Çin Donanma Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ise, uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde sadece 'bilimsel araştırma' ve rutin tatbikat amacıyla bulunduğu, herhangi bir hedefe doğru ilerlemediği kaydedildi.

ABD'YE UYARI

Öte yandan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, ABD yönetimine Güney Çin Denizi'nde 'güç gösterisinde' bulunmaya son vermesi çağrısında bulundu.

Çİn ve ABD yönetimleri uzun süredir birbirlerini bölgede askeri varlıklarını artırmakla suçluyor.

Çİn, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'daki meşru yönetimi tanımıyor.