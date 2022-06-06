Lavrov'a hava sahalarını kapattılar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.
Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista’nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı.
RESMİ ZİYARET İPTAL EDİLDİ
Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov’un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.
Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.
Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı Sırbistan ve Rusya tarafında hareketliliğe neden olurken, Sırbistan Devlet Televizyonu konuyla ilgili bir duyuru yaptı.
3 ÜLKEYE TEPKİ
Lavrov'un, Sırbistan ziyaretinin iptal edildiğini aktaran devlet televizyonu, konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, Ulusa Sesleniş konuşmasına hazırlandığını belirtti.
Vucic'in yarın akşam TSİ 20.30'da devlet televizyonundan açıklamalar yaparak, bu kararı alan 3 ülkeye ve batılı ülkelere tepki göstereceği ifade edildi. Sırp tarafının iptal edildiğini duyurduğu ziyaret ile ilgili Moskova'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz ay Rusya'nın Sırbistan'a doğal gaz sağlamaya devam edeceği konusunda anlaşırken, birçok ülkeye Rus doğal gazını ruble olarak ödemeyi reddettikleri için gaz akışı kesildi.
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