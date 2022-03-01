'Üç Kuruş'ta 'Neriman' ve 'Baybars'ın geçmişi açığa çıktı!

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'Üç Kuruş'un heyecanın bir an olsun hız kesmediği 16. bölümünde; İrfan'ın ölüm listesinde olduğu ortaya çıkınca Kartal ile aralarında soğuk rüzgarlar esmeye başlayan Neriman bu durumu düzeltmek istedi. Kartal'a bir adım atıp ondan af diledi ve ikili barışarak birbirine sarıldı. Bu sırada Baybars'ın gönderdiği bir fotoğrafı çoğaltarak gizlice Kartal'ın evine gelen İrfan, bahçeye fotoğrafları saçmaya başladı. Baybars ve Neriman'ın yıllar önce birlikteyken çekilen fotoğrafını gören Kartal şoke olurken Neriman'a öfke dolu bakışları izleyicilere şimdiden aile içinde yaşanacak krizin sinyallerini verdi.

SOSYAL MEDYA #SONŞANS DEDİ

'Üç Kuruş', 16. bölümüyle TOTAL'de 4.77 izlenme oranı (reyting), 10.96 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.01 izlenme oranı (reyting), 8.59 izlenme payı (share), AB'de 3.25 izlenme oranı (reyting), 7.72 izlenme payı (share) elde etti. Sevilen dizi aynı zamanda sosyal medyanın da gündemindeydi. #sonşans etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 10 dakika, #üçkuruş ise 1 saat 55 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

BAYBARS VE NERİMAN YÜZLEŞTİ

Baybars ve Neriman'ın yıllar sonra yaşadığı yüzleşmede eski defterler açıldı. Neriman'ın yıllar önce Baybars'ın aslında kim olduğunu bilmeden onunla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Onları takip eden ve gittikleri mekanı uzaktan izleyen İrfan ise Neriman ile Baybars'ı yan yana görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Neriman'a oğlunun yerini söylemeyen Baybars, Neriman'ın yine ailesini seçip gitmesinin ardından beklenmedik bir hamle yaptı ve beraber olan fotoğraflarını İrfan'a gönderdi.

KARTAL, KORKMAZ VE AZADE'YE ORTAKLIK TEKLİF ETTİ

Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yaptı. Korkmaz'ı bitirmek için Çetin'den yardım istedi ve onun verdiği bilgilerle harekete geçti. Leyla'dan Efe'nin hala polis olduğunu öğrenen Kartal, bu durumu da lehine çevirdi. Korkmaz'ın deposuna baskın yapan Kartal, Çetin'in bahsettiği mallara el koydu. Önce Azade'ye giderek ortaklık teklif eden Kartal, onu ikna ettikten sonra Korkmaz'la da görüşmeye gitti.

Azade ve Kartal, Korkmaz'ın mekanına gidince Bahar ile karşılaştı. Bahar ile Kartal'ın birbirini kıskanmaları dikkat çekerken Korkmaz'ı tuzağına düşüren Kartal aralarına sızmayı başardı. Azade ve Korkmaz'ı polise yakalanmaktan kurtaracağını söyleyerek onlarla ortak olmak için ilk adımı attı. Efe ise Çetin ile iş birliği yaparak Kartal'ı izlemeye başladı. Kartal, Korkmaz'ın mallarını deposundan gizlice alarak mahallede saklarken Efe de bu malları bularak Kartal'ı ve Korkmaz'ı yakalamanın peşine düştü. Bu oyunda Kartal mı Efe mi galip gelecekti?

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE!

Şimdiden büyük heyecanla beklenen 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kartal'ın Şahin'e sert tepki gösterdiği sahnede iki kardeş arasında ipler kopma noktasına geliyor. Neriman'ı savunmaya çalışan Şahin'e rest çeken Kartal, yıllarca ailesi için verdiği emekten bahsederek ağırlığını ortaya koyuyor. Şahin'in ağır sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Kartal kardeşine tokat atarken bu gerilim dolu anlar merakla bekleniyor.

Üç Kuruş'un 17. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!