'Üç Kuruş'ta çok konuşulacak evlilik!

Bahar ve Kartal evlendi, 'Üç Kuruş'ta dengeler değişti! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? - Magazin Haberleri

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un dördüncü bölümünde; Kartal, Nezih'e karşı güçlü durabilmek için son kozunu oynayarak Bahar'a evlenme teklif etti. Yıldırım nikahı kıyan Kartal ile Bahar, bu hamleyle tüm dengeleri değiştirdi.

Nezih'in karşısına bir alyansla çıkan Kartal, bir anda silahların hedefi olurken tam o anda evlilik cüzdanıyla gelen Bahar, Kartal'ın eşi olduğunu ilan etti. Bahar ile yıldırım nikahı kıyıp evliliklerini basına servis eden Kartal, Nezih'in elini kolunu bağladı.

Bahar ise dilediği gibi babasını zor duruma düşürmeyi başardı. Kartal ve Bahar, Nezih'e karşı ilk zaferlerini kazanırken bu evlilikten sonra yaşanacaklar şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

İşte çok konuşulan o anlar;

SOSYAL MEDYA #KİMBUADAM DEDİ!

'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle ABC1 20+'da 5.17 izlenme oranı (reyting), 11.20 izlenme payı (share), TOTAL'de 4.76 izlenme oranı (reyting), 11.48 izlenme payı (share), AB'de 3.93 izlenme oranı (reyting), 9.52 izlenme payı (share) elde etti. #kimbuadam etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İRFAN'IN GERÇEK HİKAYESİ

Oktay'a geçmişini anlatan İrfan'ın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. İrfan, annesinin öldürüldüğü gece lal olmasını, hapishanede uğradığı zorbalıkları ve yaşadığı zorlukları anlattı. Dilinin çözülmesine hapishanede tanıştığı Haydar'ın sazının ve türkülerinin yardım ettiğini söyleyen İrfan, türkü söylemeyi ve saz çalmayı hapishanede öğrendiğini anlattı. Haydar karakteriyle Mazlum Çimen, Üç Kuruş'a konuk oldu.

İrfan'ın hikayesi;

FERHAN'IN GERÇEK İRFAN'I NASIL ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ferhan'ın kimliğini aldığı İrfan'ı nasıl öldürdüğü de ortaya çıktı. Hapishaneden çıktıktan sonra bir pavyonda çalışmaya başlayan Ferhan, annesinin öldürüldüğü geceyi yeniden hatırladı.

ÇP damgasının hikayesinin yaşandığı gün orada olan adamlardan birini gören Ferhan, onunla yüzleşmek istedi. Adamın küfür etmesi ve umursamaz tavrına dayanamayan Ferhan, onu öldürdü. Öldürdüğü İrfan'ın kimliğini alan Ferhan, kendi kimliğini de olay yerinde bıraktı.

Ferhan'ın İrfan'a dönüşümü;

KARTAL'DAN EFE'YE BÜYÜK OYUN

Kartal, Efe'nin Konyalı'nın bilgisayarından gizlice belgeler aldığını öğrendi. Mesut'un içeri alınmasında Efe'nin parmağı olduğunu anlayan Kartal'ın gözü dönerken Efe'den intikamını almak için Konyalı ile birlikte harekete geçti. Bölümün bir diğer sürprizi ise ünlü şarkıcı Simge Sağın oldu. Simge Sağın ile olan videosunu gösteren Konyalı, Efe'nin de videosunu yapıp Batu'yu tuzağa düşürebileceklerini söyledi.

Konyalı'nın taktiğiyle Kartal, Efe'nin sesi ve görüntüsünü kullanarak Batu'ya oyun oynadı. Kartal, Efe gibi Batu'yu arayarak Mesut'un bilgisayarındaki belgeleri silmesini istedi. Batu'yu mafyaya yardım ediyor gibi gösteren Kartal, bu kozunu Efe'ye karşı kullandı. Köşeye sıkışan Efe, elinde olan tüm kozları Kartal'a vererek katili yakalamak için yeniden anlaşma sağladı.

Kartal, Efe'ye karşı harekete geçiyor;

EFE VE LEYLA AŞKI BAŞLADI

Leyla, kendisini yemeğe davet edip gelmeyen Efe'den hesap sormak için soluğu onun evinde aldı. İkili karşılıklı oyunlarına ve söz düellolarına devam ederken aralarındaki çekime daha fazla karşı koyamadılar ve Efe, Leyla'yı öptü. Efe ve Leyla aşkı tutkulu bir şekilde başladı.

Efe Leyla'yı öpüyor;

'Üç Kuruş', yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!