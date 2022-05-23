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Üç Kuruş final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Üç Kuruş final bu akşam mı, son bölüm ne zaman?

Show TV'nin bu sezonki en iddiaları yapımlarından biri olan ve kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Üç Kuruş'un final yapacağı iddiası gündem oldu. Başrollerini ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un paylaştığı dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve neden final yaptığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

23.05.2022 - 10:47 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bu yılın en sevilen dizilerinden biri olan Show TV dizisi Üç Kuruş'un final yapacağı iddiası günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, Üç Kuruş'un final bölümü ne zaman yayınlanacak?

     

  • ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

    Ay Yapım dizilerinden Üç Kuruş dizisinin Show TV’deki ekran macerasınını akıbeti merak konusu.

  • Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un yer aldığı "Üç Kuruş" dizisinin, düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi.

    Söz konusu iddia gerçekleşirse Üç Kuruş, 30 Mayıs'ta final yapacak.

  • ÜÇ KURUŞ 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Kılıç, Bahar'ın mezarının başında Kartal'a saldırırken Efe, yaşananlardan sonra büyük bir korku yaşayan Leyla'yı "Söz veriyorum bitecek" sözleriyle teselli ediyor. Efe ve Kartal arasında gerilimin yükselmesi ise dikkat çekiyor. İntikam ateşiyle gözü dönen Kılıç'ın korku saçtığı tanıtımda toprağın altında görülen elin kime ait olduğu merak uyandırıyor. 

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