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Üç Kuruş final bölümü full izle! Show TV Üç Kuruş 28. son bölüm tek parça izle!

Üç Kuruş final bölümü yayınlandı! Üç Kuruş 28. bölüm full izle

Üç Kuruş final bölümü ile yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş 28. bölümü ile ekranlara geldi. Oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri Üç Kuruş son bölümü araştırıyor. İşte Üç Kuruş 28. son bölüm full tek parça izle!

30.05.2022 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yayınlanan final bölümü araştırılıyor. Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki Üç Kuruş bugün son bölümüyle yayınlandı. İşte Üç Kuruş dizisi 28. son bölüm final izleme linki...

  • ÜÇ KURUŞ 28. FİNAL BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Üç Kuruş son bölüm izleme linkine tıklayarak izleyebilirler.

    ÜÇ KURUŞ 28. FİNAL BÖLÜM İZLE

  • ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ 

    Efe'nin Kartal'la birlikte başlattığı ve son perdeyi açan planı gerçekleştirmeleri kolay olmayacaktır. Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur. Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar. Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.

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