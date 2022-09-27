ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nihat, Mine’nin Somer’in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz’ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer’in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır. Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer’le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer için kaygılanan Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır. Nihat, Somer’le karakolda geçirdikleri gece içerisinde kritik bir bilgi edinir. Nihat, Mine’yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar. Rüçhan, Somer’i korumaya çalışırken Somer’in başına gelenler için Türkan’ı suçlar. Nesrin’in pek çok şeyi unutmasına sebep olan yaşadığı travma yerini yavaş yavaş hatırlamaya bırakır. Nesrin’in yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir. Derya, evini hatta ülkesini bırakıp Hakan’la Kanada’ya gitme hayalleri kurarken Sadık, kızının yurt dışında yaşama niyetini öğrenir. Dönüş, Serdar’ın babası Doktor Metin’e annesinin hatırlamaya çalıştığı geçmişe dair konuşup konuşmadığını sorgular.

Nihat, Mine’ye kavuşmak için yaptığı planlarını gerçekleştirebilecek mi? Nesrin, hayata geri dönerken hangi durumlarla yüzleşecek? Hakan, Derya’ya verdiği yurt dışında yaşama sözünü tutabilecek mi?