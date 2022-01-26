2022 yılı başladığından beri en çok araştırılan konulardan biri de üç aylar ve kandil günleri oldu. Bilindiği gibi üç aylar, kandil günleri, Ramazan ayının başlangıcı ve dini bayramların tarihleri her yıl değişiyor. Hicri takvime göre belirlenen kandil günleri araştırılıyor. Üç aylar ne zaman başlayacak, 2022 Kandil günler ne zaman, tarihleri belli mi sorularının cevapları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yılın son haftalarında dini günler takvimini yayınlamıştı. İşte 2022 Kandil günleri ve üç aylşarın başlangıcı hakkında merak edilenler...