Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya UAEA Başkanı Grossi, saldırıya uğrayan Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret edecek | Dış Haberler

        UAEA Başkanı Grossi, saldırıya uğrayan Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret edecek

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından 4 gün önce yapılan açıklamada, Kursk Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu tesisin içinde etkisiz hale getirilen İHA kalıntılarının tespit edildi belirtilmişti. Ajansın başkanı Rafael Mariano Grossi, santrali incelemek için bölgeye gideceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'daki nükleer santrale ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya’da geçen hafta saldırı girişiminde bulunulan Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) incelemelerde bulunmak üzere gideceğini duyurdu.

        UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu nükleer santralde incelemelerde bulunmak üzere bir heyetin yarın Rusya’ya gideceği, bu ekibe Başkan Grossi’nin de eşlik edeceği bildirildi.

        Açıklamada Grossi’nin, nükleer güvenliğe ve yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

        Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ndeki durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, buraya gidecek heyetin içinde yer alacağını kaydetti.

        REKLAM

        Nükleer santrallerin emniyet ve güvenliğinin Ajans için önemine işaret eden Grossi, sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Nükleer enerjinin barışçıl bir şekilde kullanılması için Ajans göreve çağrıldığında, orada bulunmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Grossi, ayrıca söz konusu santrale ilişkin durumun tarafsız bir şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılmasının önemine değinerek, bunun için de UAEA'nın incelemelerde bulunmasının kaçınılmaz olduğunu anlattı.

        Nükleer tesislerin güvenliğinin hiçbir koşulda tehlikeye atılmaması gerektiğini vurgulayan Grossi, "Yarın santrale vardığımda durumu ilk elden görmem ve Kursk Nükleer Güç Santrali’ndeki nükleer güvenlik koşullarının değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek diğer faaliyetlere ilişkin yöntemleri istişare etmem hayati önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        UAEA, 22 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklamada, Kursk Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu tesis sınırları içinde etkisiz hale getirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) kalıntılarının tespit edildiğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Habertürk Anasayfa