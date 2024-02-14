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        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Milli Takımımız, İskoçya'yı da devirdi! - Futbol Haberleri

        U19 Milli Takımımız, İskoçya'yı da devirdi!

        Elit Tur öncesinde Hırvatistan'da dostluk turnuvasına katılan 19 Yaş Altı Milli Takımımız, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların golünü 77. dakikada Halil Özdemir kaydetti. Soykan Başar'ın çalıştırdığı milliler, turnuvadaki ilk maçında Yunanistan'ı da mağlup etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:27
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        U19 Milliler, İskoçya'yı da devirdi!
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        U19 Millî Takımımız, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Umag şehrinde Sport Center Pitch 4'te oynanan mücadelede Millî Takımımızın golünü 77. dakikada Halil Özdemir kaydetti.

        Turnuvanın diğer maçlarında Yunanistan Letonya'yı 3-0 yenerken, S. Arabistan da Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

        U19 Millîlerin İskoçya ile oynadığı karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da yakından takip etti. Uluslararası Dostluk Turnuvası'nda son maçlar 16 Şubat Cuma günü oynanacak.

        Stat: Sport Center Pitch 4

        Hakemler: Ivan Santic, Mauro Mulkovic, Nenad Marusic, Luka Milkovic

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        İskoçya: Rory Mahady, Rory Whittaker, Magnus Mackenzie, Murray Campbell, Leyton Grant, Bailey Rice, Ethan Laidlaw, Dylan Reid, Alfie Bavidge, Rudi Allan (Dk.87 Bobby Mcluckie), Ryan One (Dk.83 Gabriel Forsyth)

        Türkiye: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Emirhan Başyiğit, Baran Ali Gezek, Hüseyin Ertürk (Dk.69 Halil Özdemir), Emre Uzun (Dk.86 Efe Seyhan), Enes Albak (Dk.78 Muhammed Eren Arıkan), Yusuf Sertkaya, Murat Arda Ayhan (Dk.78 Tolunay Artuç), Kaan İnanoğlu, Berkant Gedikli

        U19 Millî Takımımızın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Dilmen (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)

        Defans: Hikmet Çolak (Altay), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak (Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen)

        Orta Saha: Murat Arda Ayhan (Belediye Derince Spor), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Bedirhan Yıldız (Kocaelispor), Enes Erol (Yukatel Adana Demirspor A.Ş.), Tolunay Artuç (Boluspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor)

        Forvet: Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Hüseyin Ertürk (Beveren SK)

        Teknik Direktör: Soykan Başar

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