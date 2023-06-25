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U19 Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 91-76 yendi

19 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 91-76 yenerek 2'de 2 yaptı.

Giriş: 25.06.2023 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
U19 Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 91-76 yendi
AA

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, Güney Kore'yi 91-76 mağlup etti.

Macaristan’ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, baştan sona önde götürdüğü maçta, rakibini 91-76’lık skorla yenmeyi başardı.

Milli Takım, bu sonuçla grupta 2’de 2 galibiyet aldı. Türkiye, gruptaki ilk maçında, Arjantin'i 79-67 yenmişti.

Türkiye’de Berke Büyüktuncel 15 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistlik performansı ile öne çıkarken Samat Yiğitoğlu 14 sayı, Arda Sivas 14 sayı, Tan Yıldızoğlu 13 sayı, Karahan Efeoğlu, Özgür Cengiz ve Hamza Mestoğlu ise 11 sayıyla maçı tamamladı.

Güney Kore'de ise Yuhyeon Moon, 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

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