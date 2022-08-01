FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Almanya'yı 68-64 mağlup etti.

İlk periyodu 21-14 Almanya üstünlüğünde geçilen maçın devresine 39-39 eşitlikle girildi.

Üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 önde tamamlayan Almanya karşısında son çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 68-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ivor Matejek (Çekya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Türkiye: Tan Yıldızoğlu 10, Eray Büyükcangaz 5, Kerem Konan 21, Berke Büyüktuncel 11, Samet Yiğitoğlu 6, Arda Sivas 3, Karahan Efeoğlu 2, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Efe Demirel

Almanya: Machowski 6, Onyejiaka 15, Brockhoff 16, Ndi, Grunloh 4 , Hartmann 3 , Nonfon 2 , Liedtke , Wulff 10 , Schulte 8 , Rapieque

1. Periyot: 14-21

Devre: 39-39

3. Periyot: 51-59

5 faulle çıkanlar: 39.08 Wulff, 39.16 Brockhoff (Almanya)