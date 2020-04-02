Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi.

O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; bir dönem yerel basında gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.