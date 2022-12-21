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Haberler Dünya Twitter CEO'su Elon Musk'tan istifa açıklaması

Elon Musk: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz istifa edeceğim

Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket yapan ve ayrılması yönünde karar çıkan Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz istifa edeceğini açıkladı

Giriş: 21.12.2022 - 05:35 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter CEO'su Elon Musk'tan istifa açıklaması
AA

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

ANKET YAPMIŞTI

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.

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